Frente fria provoca chuva em boa parte do País

Variação de nuvens e chuvas fracas e localizadas são esperadas no sudeste do Paraná e no nordeste de Santa Catarina. Nas demais áreas catarinenses, no sul e no oeste do Paraná e em grande parte do Rio Grande do Sul o dia deve ter predomínio de sol. As temperaturas seguem baixas na Região Sul. Na Região Norte do País a previsão é de pancadas de chuva isoladas e fortes em alguns locais. O tempo deve ficar instável no leste, em Sergipe e na faixa leste e sul da Bahia.

No Rio de Janeiro o dia deve ter variação de nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia no centro-sul. Já no norte do Estado, na faixa central de Minas e de Goiás, no Distrito Federal e no sudeste de Mato Grosso as pancadas de chuva devem ocorrer a partir da tarde. Nas demais regiões do País, o dia terá sol com variação de nuvens.

São Paulo

A frente fria que mudou o tempo em São Paulo continua estacionada na altura da região Sudeste, onde provoca hoje chuvas intermitentes com intensidade fraca a moderada em algumas localidades. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, na capital do Estado o dia amanheceu com tempo fechado, chuvoso e com temperatura na casa dos 13ºC. Entretanto, os ventos que sopram do mar em direção ao continente aumentam a sensação de frio. Hoje, a máxima não deve ultrapassar os 15ºC.

Nos próximos dias, as condições do tempo não devem mudar muito, permanecendo fechado, com temperatura baixa e chuvas intermitentes em toda a Grande São Paulo. Áreas de instabilidade vindas do interior e associadas ao sistema frontal mantém o potencial para pancadas de chuva pelo menos até sábado. O tempo deve começar a melhorar a partir do domingo, com a diminuição das chuvas. Mesmo assim, o céu permanece encoberto.