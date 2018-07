Frente fria provoca chuva na Região Sul do País Uma frente fria que se desloca pela Região Sul do País traz condições para pancadas de chuva ao longo do dia em grande parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As pancadas de chuva também ocorrem em boa parte de Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso. Em São Paulo, pode chover a partir da noite.