Frente fria provoca chuva no litoral de SP até BA

Na Região Sul do País o sol aparece entre nuvens e haverá possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva no noroeste do Rio Grande do Sul e centro-oeste de Santa Catarina, além do sudoeste do Paraná. No litoral da Região Nordeste, a presença de perturbações no fluxo de ventos de leste favorece a ocorrência de pancadas de chuva que deverão atingir o leste de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. No interior destes Estados, haverá muita nebulosidade e devem ocorrer chuvas fracas e isoladas ao longo do dia.

Nebulosidade e chuvas isoladas também deverão atingir o sul da Bahia, o leste de Minas Gerais, o Espírito Santo e o centro-norte do Rio de Janeiro. Na faixa entre o Maranhão e norte da Região Norte o sol aparece, mas o calor e alta umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva. Nas demais áreas do País, o sol deve aparecer entre poucas nuvens. As temperaturas estarão baixas na Região Sul e amenas no leste da Região Sudeste.

São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo prevê chuvas leves e isoladas na manhã de hoje. Conforme o órgão, ao longo do dia a nebulosidade diminui gradativamente e o sol volta a aparecer na capital paulista entre muitas nuvens. A partir de amanhã, o sol deve aparecer com poucas nuvens e as temperaturas entram em elevação.