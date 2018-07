Frente fria provoca chuva no Sul do País nesta terça

A presença de uma frente estacionária sobre a Região Sul deixará o tempo nublado e com chuva entre o sul do Mato Grosso do Sul, norte de Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. A chuva nestes locais poderá ser localmente forte e vir acompanhada de raios e rajadas de vento.

O dia será nublado e com chance de chuva isolada entre o norte do Rio Grande do Sul e demais áreas de Santa Catarina. Haverá sol entre nuvens, com chance de pancadas de chuva a partir da tarde na faixa central e leste de São Paulo e no centro do Mato Grosso do Sul e com menores chances no Rio.

O dia fica instável na faixa litorânea entre Alagoas e Rio Grande do Norte, com chuva e chance de acumulados significativos nessas áreas. Na faixa leste entre o sul da Bahia e Pernambuco haverá variação de nebulosidade e condição para pancadas de chuva no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Haverá sol e condição para pancadas de chuva entre o Piauí e grande parte da Região Norte do Brasil, com menores chances entre o nordeste do Amazonas e Pará. Nas demais áreas do Norte e do Brasil haverá poucas nuvens e predomínio de sol. As informações são do CPTEC.