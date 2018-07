Frente fria provoca chuvas na capital paulista

Uma massa de ar polar causa acentuado declínio das temperaturas, de acordo com o CGE, trazendo a primeira onda de frio do ano com mínimas que podem atingir 16ºC durante a noite e madrugada.

A frente fria avança em direção ao litoral fluminense, mas ainda deixa o tempo nublado na capital paulista na quinta-feira, 29. A madrugada deve ser fria com mínimas em torno dos 15ºC e chuviscos, mas ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas máximas devem oscilar em torno dos 23ºC.

Na sexta-feira, 30, o sol volta a predominar, ainda com temperaturas baixas na madrugada, mas que entram em elevação ao longo do dia. As mínimas oscilam em torno dos 16ºC, enquanto que as máximas podem chegar aos 26ºC. As informações são do CGE.