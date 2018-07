Frente fria provoca chuvas no Sudeste e Sul do País

De acordo com o órgão, o tempo ficará instável com períodos de chuva ao longo do dia no litoral da Bahia e de Santa Catarina. Na faixa norte do País, entre o nordeste da região Nordeste e o Amazonas haverá pancadas localizadas de chuva. A previsão é de chuva isolada também no nordeste da Bahia e no interior de Sergipe e de dia com muitas nuvens no interior de Santa Catarina e no leste da Bahia e nordeste de Minas Gerais. Em São Paulo, a temperatura máxima deverá ficar abaixo dos 20 graus, na faixa leste do Estado.

Nas demais áreas do País, deve predominar o sol entre poucas nuvens. No Rio Grande do Sul, as condições para geada, principalmente durante a madrugada, se mantinham, com chance de temperatura negativa principalmente na região de Campanha, na fronteira com o Uruguai. A madrugada de ontem foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. A temperatura caiu para 2,3 graus negativos em Bagé e para 1,4 grau negativo em Quarai, municípios da região sul do Estado, onde ocorreram geadas fortes.

SP

Em São Paulo, a frente fria se afasta do litoral hoje, mas os ventos úmidos que sopram do oceano mantém o tempo fechado na faixa litorânea, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Dessa forma, o dia começou com nebulosidade, formação de neblina, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 13ºC na Grande São Paulo. A previsão é que ocorram períodos de melhoria do tempo ao longo do dia, mas a sensação geral deve ser de frio, com temperaturas máximas permanecendo abaixo dos 19ºC.

O tempo deve continuar instável no fim de semana e a umidade vinda no mar ainda deve causar muitas nuvens, chuvas fracas e chuviscos na capital paulista. A sensação de frio persiste com termômetros variando entre 11ºC nas madrugadas e em torno de 20ºC no decorrer das tardes. No domingo, o tempo deve melhorar e o sol retorna gradativamente para a Grande São Paulo.