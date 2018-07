Frente fria provoca diminuição de temperaturas no sul

O dia ficará com muitas nuvens e chuva entre Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e oeste de São Paulo. O tempo ficará nublado com condições para pancadas de chuva forte entre os Estados do Norte, grande parte do Centro-Oeste e no Nordeste, entre o norte do Maranhão, Piauí, Ceará e noroeste do Rio Grande do Norte. A chuva em todas essas áreas poderá ser pontualmente forte, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

No norte do Rio Grande do Sul, o sol aparecerá entre nuvens e haverá chance de chuvas isoladas no período da tarde. No litoral entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o dia terá fortes ventos e o mar estará agitado. Nas demais áreas de São Paulo, triângulo mineiro e sul de Minas, centro-sul do Tocantins, oeste de Goiás e litoral da Paraíba e Pernambuco, o tempo terá sol entre nuvens e chance de pancada de chuva a partir da tarde. As informações são da CPTEC.