Frente fria provoca pancadas de chuva no Sul do País

De acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), os ventos úmidos vindos do mar deixarão o dia chuvoso entre o leste e litoral de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Entre o Espírito Santo e o Recôncavo Baiano haverá muitas nuvens e períodos de chuva fraca e isolada. Entre a Região Norte, grande parte do Maranhão, Piauí, centro-sul do Ceará, Paraíba, oeste de Pernambuco e norte da Bahia espera-se variação de nuvens e pancadas de chuva.

As chances de pancadas de chuva serão menores entre o norte do Ceará e no Rio Grande do Norte, no oeste e norte do Amapá e noroeste do Pará. Entre o leste de Mato Grosso, centro-sul do Tocantins, centro-norte de Goiás, Distrito Federal e no oeste de Minas Gerais o sol aparece entre poucas nuvens.

A partir da tarde poderão ocorrer pancadas de chuva localizadas no oeste e sudoeste de São Paulo, centro-norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e na faixa oeste do Mato Grosso. O dia estará ventoso na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e São Paulo.