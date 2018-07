Frente fria provoca queda de temperatura em São Paulo

A quinta-feira, 2, começou com céu variando entre parcialmente nublado e nublado na capital paulista. A chegada de uma frente fria faz com que as temperaturas caiam em São Paulo. A previsão é de um dia com maior cobertura de nuvens e sensação de frio, já que as máximas não devem superar os 23ºC. As chuvas ocorrem ao longo do dia, mas com intensidade entre fraca e moderada.

Por volta das 7 horas, a temperatura na estação meteorológica do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, era de 19ºC. No Aeroporto de Campo de Marte, na zona norte, 18ºC. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, a temperatura era de 17ºC.

Para sexta-feira, 3, a previsão é de tempo nublado com algumas aberturas de sol. As temperaturas oscilarão entre 19ºC e 24ºC. O sábado, 4, terá céu com poucas nuvens e as temperaturas máximas sobem, com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.