Frente fria provoca ressaca no litoral de SP A frente fria que atinge grande parte do País, acompanhada de ventos fortes, provoca ressacas ao longo do litoral de São Paulo desde o último fim de semana. No litoral norte, o mar invade as faixas de areia das praias e atinge os quiosques à beira-mar. Pescadores evitam sair por causa do mar-bravo.