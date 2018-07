Frente fria provoca temporais na Região Sul e no MS O deslocamento de uma frente fria pela Região Sul do País provoca áreas de instabilidade que devem ocasionar hoje temporais no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, em alguns momentos, os temporais deverão ser acompanhados por raios e ventos de até 80 quilômetros por hora. A possibilidade de queda de granizo não está descartada para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.