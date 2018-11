Frente fria provocará chuva no Rio Grande do Sul

No litoral do Nordeste, haverá muitas nuvens e chuva que poderá ser intensa em alguns períodos. Entre o nordeste da Bahia e o sudeste de Pernambuco haverá muitas nuvens e chuva isolada. Na faixa norte do País haverá sol entre variação de nuvens e pancadas de chuva isolada e localmente forte. Do sul do Maranhão ao leste da Paraíba e no centro-sul da Bahia haverá sol entre nebulosidade variável.

O sol predominará na faixa leste do Sudeste e na área entre o sudoeste do Amazonas e o Mato Grosso do Sul. Entre o sul do Pará e o oeste do Ceará, no sudoeste do Amazonas, no Acre e entre o norte de Santa Catarina e sul do Paraná haverá nebulosidade variável e pequena chance de pancadas de chuva. Nas demais áreas do Brasil o sol aparecerá entre poucas nuvens. As temperaturas estarão amenas no centro-sul do País.