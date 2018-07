Frente fria traz chuva à capital paulista à tarde

Nesta quarta-feira, dia que marca a chegada do inverno, às 20h09, será chuvosa. Os termômetros não devem passar dos 20ºC. O risco para a formação de alagamentos intransitáveis aumenta, bem como para escorregamentos de terra em áreas de risco, segundo o CGE.

Na quinta-feira, as instabilidades da frente fria continuam provocando chuvas com intensidade moderada e são esperados elevados volumes de chuva ao longo do dia, o que potencializa o risco para escorregamento de encostas e transbordamento de pequenos córregos. As temperaturas se mantêm estáveis e não ultrapassam os 20ºC.