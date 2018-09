Frente fria traz chuva ao sul do Brasil

Poderá chover forte de maneira localizada em todo Estado gaúcho, e as temperaturas máximas estarão em declínio. Muitas nuvens e pancadas de chuva também no Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, centro-sul e oeste do Pará, e oeste e norte do Mato Grosso. Nas demais áreas do Pará e no Amapá, as pancadas de chuva ocorrerão no período da tarde.

Possibilidade de pancadas de chuva entre o litoral do Rio Grande do Norte ao de Pernambuco, Maranhão, Tocantins, demais áreas de Mato Grosso e oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do país o sol aparecerá entre poucas nuvens.

A umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% entre o Mato Grosso do Sul, norte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Minas, sul do Espírito Santo, leste de Goiás, Distrito Federal e oeste da Bahia.