Frente fria traz chuva forte a grande parte do País

Uma frente fria que se deslocará pelo Rio Grande do Sul deixará o tempo nublado no Estado e em Santa Catarina. No sul do Rio Grande do Sul, as nuvens começarão a diminuir no período da tarde. As temperaturas máximas terão um declínio neste Estado. Entre o litoral sul de São Paulo e o litoral de Santa Catarina, o dia será de instabilidade, com chuva fraca e pequenas aberturas de sol. Entre o Paraná, oeste e centro-sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas, o sol aparece entre nuvens. Nas demais áreas do País, pancadas isoladas de chuva.