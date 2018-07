Frente fria traz chuvas fracas a São Paulo A frente fria que se aproxima da capital paulista vai começar a mudar o tempo a partir do fim da tarde de hoje. Na parte da manhã, o sol ainda aparece, com a presença de muitas nuvens, mas os termômetros ainda mantêm a temperatura alta, chegando a 26ºC à tarde. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Entre a tarde e a noite a nebulosidade aumenta com aproximação de uma frente fria e ventos vindo do oceano, entretanto as chuvas ocorrem de forma fraca e isolada no período da noite. Amanhã, o tempo fica nublado ao longo do dia, com chuviscos em pontos isolados, e a máxima não deve passar dos 20ºC. O sol só deve aparecer, em meio a nuvens, no domingo, quando as temperaturas começam a se elevar. A maior cobertura de nuvens impede que as temperaturas subam muito, o que mantém a sensação de frio no decorrer do dia. A umidade atmosférica aumenta e os ventos favorecem na dispersão dos poluentes, melhorando a qualidade do ar.