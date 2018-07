Frente fria vai provocar chuvas em SP

Ao longo do dia, a quantidade de nuvens aumenta e a partir da tarde ocorrem as primeiras pancadas de chuva com intensidade forte que se estendem para o período da noite. Há risco de ocorrência de rajadas, eventualmente queda de granizo e potencial para a formação de alagamentos, informa o CGE.

Nesta quarta-feira, 28, o sistema frontal continua atuando sobre o Estado paulista e deixa o tempo fechado, chuvoso e com temperaturas mais baixas. A mínima prevista é de 17ºC, enquanto que a máxima não ultrapassa os 24ºC.

A massa de ar frio na retaguarda do sistema vai manter as temperaturas baixas nos próximos dias, que devem variar entre 16ºC pela manhã e 23ºC durante a tarde. As chuvas ocorrem de forma intermitente e com menor intensidade pelo menos até a próxima quinta-feira, 29, segundo o CGE.