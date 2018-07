Frente Nacional francês lidera intenções de voto para eleições, diz pesquisa O partido francês de extrema-direita Frente Nacional liderou uma pesquisa de intenção de votos para o primeiro turno das eleições departamentais no próximo mês, apesar de uma recente recuperação do presidente socialista François Hollande, informou uma pesquisa da Ifop, publicada no jornal Le Figaro.