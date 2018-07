Frentista atropelado em Ribeirão Preto pede indenização

O advogado Fábio Martins, que defende o frentista Carlos Alaetes Pereira da Silva, entrou na Justiça de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, com um pedido de indenização por danos morais e materiais contra o estudante universitário Caio Meneghetti Fleury Lombard. Silva foi atropelado pelo veículo dirigido pelo estudante em 11 de fevereiro. O advogado pediu mil salários mínimos de indenização (R$ 415 mil) à família de Lombard. Veja também: Estudante que atropelou frentista deve receber nova denúncia Vídeo do atropelamento Recuperando-se dos graves ferimentos e queimaduras, Silva passou por quatro cirurgias e ainda não retornou ao trabalho, o que deverá ocorrer apenas em agosto. A defesa de Lombard poderá contestar o pedido do frentista, dependendo da decisão judicial. O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Fernando Grella Vieira, determinou ao promotor designado para o caso, no final de maio, que seja oferecida nova denúncia contra Lombard. Vieira entende que o caso é de tentativa de homicídio doloso (intencional) e que o universitário deve ser encaminhado a júri popular. Houve discordância de opiniões entre dois promotores. O estudante havia saído de um trote universitário e estava embriagado no dia do acidente, e ainda tinha frascos de lança-perfume no carro que dirigia. Após o atropelamento, ele ainda tentou fugir do local.