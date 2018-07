Frentista é morta por assaltantes na zona norte de SP

A frentista Dasdores Soares Alencar foi morta nesta quarta, 7, com um tiro nas costas durante um roubo a um posto de gasolina localizado no bairro Casa Verde, zona norte de São Paulo. Os disparos foram feitos por três suspeitos que haviam acabado de render o vigia do lugar, Valdemar da Silva. Com 80 reais retirados do caixa, os criminosos obrigaram Valdemar a levá-los até o escritório, onde estava a frentista, de 30 anos. Ao ouvirem da funcionária que não havia cofre nem dinheiro lá dentro, os ladrões se irritaram e atiraram contra Dasdores, que morreu a caminho do hospital de Vila Nova Cachoeirinha. Os bandidos fugiram a pé. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (DP), da Casa Verde.