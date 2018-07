Frentista é morto durante assalto no interior de SP O corpo do frentista Lorivaldo Juarez Andreave, de 40 anos, foi sepultado no início da tarde de hoje, em Casa Branca, na região de Ribeirão Preto (SP). Ele morreu no final da tarde de ontem, horas depois de ser atingido por um tiro na cabeça enquanto trabalhava. Três adultos e um adolescente foram presos pouco depois do crime. O disparo foi do menor L.N.S., de 17 anos, que está detido, separado, numa cela da Cadeia Pública do município, aguardando uma vaga de internação em unidades da Fundação Casa. Os três adultos vão responder processo por latrocínio. Os quatro assaltantes renderam um frentista, por volta de 5h50 de ontem, e foram até o caixa do posto, onde estava Andreave. O adolescente atirou contra a cabeça do frentista, que foi socorrido na cidade e depois levado para São João da Boa Vista, onde morreu. Com o auxílio das câmeras do sistema de segurança do posto, a polícia identificou os assaltantes e prendeu a quadrilha três horas depois. Segundo o delegado de Casa Branca, Ademir Delfino, Andreave não teria reagido ao assalto. A quadrilha levou cerca de R$ 400 e o dinheiro não foi recuperado. Delfino informou que apenas o adolescente confirmou participação no crime em depoimento. Os três adultos - Michael Jonas dos Santos, de 18 anos, Lucas Paulo de Morais (18), e Alfredo Jamil Levy Télio (20) - vão responder por latrocínio, que prevê pena entre 20 e 30 anos de prisão. Télio ainda responderá por tráfico de entorpecentes, já que porções de cocaína e crack foram aprendidas em sua casa. O revólver calibre 32, usado no assalto, foi apreendido.