Frentista joga gasolina em assaltante e é baleado Um frentista foi baleado depois de jogar gasolina no corpo de um assaltante quarta-feira à noite em Salto de Pirapora (SP). Ele abastecia um veículo quando foi rendido por dois homens armados e com os rostos cobertos. Em um gesto brusco, ele virou o bico da mangueira e atingiu um dos ladrões com um jato de combustível. O bandido revidou fazendo um disparo. O projétil atingiu a barriga do funcionário. Os assaltantes fugiram a pé levando R$ 300.