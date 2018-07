Frequentadores fazem manifestação no Parque da Aclimação

A Associação dos Usuários do Parque da Aclimação promoveu uma manifestação, no final da manhã de hoje, contra o enchimento do lago antes da retirada do logo contaminado acumulado no fundo. Cerca de cem manifestantes estiveram presentes. Um representante da Prefeitura também esteve presente para explicar a decisão. De acordo com o superintendente de Obras da Secretaria de InfraEstrutura, Edward Zeppo, para fazer a remoção do lodo a Prefeitura terá que fazer uma licitação, que não será concluída antes de 90 dias. Ele explicou que, por ser demorada, a obra não pode ser enquadrada como emergencial. O lago do Parque da Aclimação, na zona Sul de São Paulo, foi completamente esvaziado na segunda-feira, 23, depois que a tubulação hidráulica que regula o nível de água (vertedouro) se rompeu. Toda a água do lago foi drenada e a enxurrada levou parte dos peixes e aves aquáticas, como patos, cisnes e marrecos, mantidos no local. Frequentadores do parque ajudaram a socorrer alguns animais. CLAYTON DE SOUZA/AE Frequentadores do Parque da Aclimação durante abraço no lago. Eles protestaram neste sábado, 28, contra as medidas que estão sendo tomadas para recuperar o lago. NILTON FUKUDA / AE Cágado atolado na lama que se formou após o rompimento da tubulação qu escoava o excesso de água. HÉLVIO ROMERO/AE Na quarta-feira, 25, o Parque da Aclimação amanheceu fechado para o público. Funcionários do Parque tentavam resgatar os últimos peixes e aves. A forte chuva de segunda-feira, 23, e o desgaste do vertedouro, sistema hidráulico que regula o nível de água do lago, podem ter causado o rompimento da tubulação que escoava o excesso de água.