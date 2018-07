Fretados fazem manifestação contra restrição em SP

Com a restrição, a Prefeitura da capital paulista espera retirar 1.300 veículos do minianel viário. Nos limites desse perímetro, os fretados terão 13 bolsões de embarque/desembarque, sendo 12 em estações do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e um no Expresso Tiradentes. Sete linhas especiais, com 65 veículos, vão fazer a conexão entre os pontos dos fretados e outras regiões da capital. O governo não acredita que a mudança prejudique os passageiros.