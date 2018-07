Frigorífico deixará de comprar gado de áreas desmatadas Depois de Minerva, Marfrig e Bertin, hoje foi a vez da JBS assumir o compromisso de não comprar animais de áreas desmatadas do bioma amazônico. Em comunicado, a empresa informa que, a partir do acordo firmado com o Greenpeace, passará a adotar a política de Desmatamento Zero na Amazônia para toda sua cadeia de suprimentos e a rejeição a produtos provenientes de fazendas envolvidas na invasão de terras indígenas e áreas protegidas.