Frio afeta doação de sangue em Campinas

No distrito de Barão Geraldo, a estação meteorológica do Cepagri registrou 5,7ºC, por volta das 2h da madrugada. Desde 1988, quando começou fazer as medições, a temperatura mais baixa foi registrada em 1994, quando os termômetros chegaram a 2,0ºC.

No fim de semana, o sol deve prevalecer, sem previsão de chuvas. Mas a massa de ar gelado permanece e deve fazer frio. Os termômetros devem variar de 10ºC a 18ºC.

Reflexo negativo

O Hemocentro do Hospital das Clínicas (HC), da Unicamp, teve queda nas doações de sangue na última semana, com redução expressiva nos estoques, em consequência das baixas temperaturas.

Os estoques de sangue estão 20% abaixo da quantidade ideal. Segundo a Unicamp, o maior problema são com as doações de sangue tipo RH negativo (A,B, AB e O). Com a redução, é alto o risco de cancelamento de cirurgias em hospitais atendidos pelo hemocentro. Ficam afetados também os atendimentos de urgência e emergência da região.