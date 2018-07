Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as mínimas registradas até as 3h40 foram de 5,3ºC em Perus e 6,3ºC em Pirituba, nas regiões norte e noroeste, respectivamente. No Ribeirão dos Meninos, limite entre a zona sul da capital e São Caetano (Grande ABC), a mínima foi de 6,8ºC.