Frio congela água e cria esculturas de gelo na costa da China

Uma onda de frio intenso atingiu o leste da China e criou esculturas de gelo na cidade litorânea de Yantai.

As temperaturas caíram para cerca de 15 graus abaixo de zero.

Devido aos ventos fortes, a água do mar congelou assim que atingiu as grades de segurança nas praias e criou as esculturas que pareciam vidro.

A neve pesada bloqueou estradas e a baixa visibilidade está prejudicando a atividade nos portos da região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.