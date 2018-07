Frio deve continuar em São Paulo até sexta-feira O frio na capital paulista, que hoje chegou a 8ºC por volta das 8 horas na estação meteorológica do Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, só deverá ceder a partir de sexta-feira, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Segundo o CGE, a forte massa de ar frio de origem polar permanece atuando sobre o Sudeste e mantendo as temperaturas baixas, principalmente no fim das madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Para os próximos dias não há previsão de chuvas na capital.