Frio e feriado fazem gripe suína disparar, dizem médicos Uma combinação de baixas temperaturas com a volta do feriado de Corpus Christi e a disseminação do vírus A (H1N1) no Chile e na Argentina pode estar por trás do grande número de novos casos de gripe suína registrados no Brasil no fim de semana. O infectologista Caio Rosenthal, do Emílio Ribas, afirma que a chegada do inverno no Hemisfério Sul deve favorecer o aparecimento de novos casos de gripe suína. ?Todo tipo de gripe se torna mais prevalente nessa época do ano, e com o A(H1N1) não é diferente?, disse. ?Como as pessoas não têm anticorpos para esse vírus, quem tiver contato com alguém infectado vai pegar.?