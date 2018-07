Frio é recorde nas capitais do Centro-Oeste do País A madrugada desta quarta-feira foi a mais fria do ano em quase todas as capitais do centro-oeste, de acordo com o Climatempo. Em Goiânia e em Cuiabá, o recorde foi registrado pelo segundo dia consecutivo. O Instituto Nacional de Meteorologia marcou 14,4ºC em Goiânia (GO). O recorde anterior foi de 15ºC, registrado na última terça-feira. Cuiabá teve temperatura mínima de 13,9ºC. O recorde anterior foi de 15ºC também registrados na madrugada da terça-feira.