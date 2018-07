Mais uma vez, as regiões norte e noroeste da cidade apareceram na sequência de Parelheiros com as menores marcas da madrugada. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as mínimas registradas até as 4h35 foram de 4,6ºC em Perus e 6,3ºC em Pirituba. No Ribeirão dos Meninos, limite entre a zona sul da cidade e São Caetano do Sul, a mínima foi de 6,8ºC.