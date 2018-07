Frio lota abrigo da Fundação da Ação Social de Curitiba

Segundo a assessoria do órgão, as equipes de resgate percorreram as ruas convidando as pessoas para se abrigarem, mas muitas procuraram o local por iniciativa própria. Elas são acolhidas com um banho quente e uma refeição. Pela manhã, recebem roupas novas e tomam café. Aqueles que quiserem também podem cortar o cabelo ou a barba. Nesta tarde, o sol brilhava em todo o Paraná, mas o frio persistia. As temperaturas mais altas foram registradas no litoral, com 18 graus.