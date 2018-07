Frio mais intenso em SP é registrado em Rancharia Com a temperatura abaixo de zero, o frio mais intenso na manhã desta quinta-feira em São Paulo foi registrado em Rancharia, no oeste do Estado, onde houve formação de geada. "Às 6 horas, a temperatura baixou para 0,4º C negativo", resumiu a meteorologista Helena Turon Balbino, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "Foi a temperatura mais baixa no Estado de São Paulo na manhã de hoje (24)", completou.