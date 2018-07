Frio pode ter feito a primeira vítima em Curitiba O Paraná voltou a bater o recorde de frio neste ano durante a madrugada de hoje, com os termômetros registrando 6,1 graus negativos em Guarapuava, na região centro-sul do Estado. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, temperatura inferior a essa somente tinha sido observada em 2000, quando Palmas, no sul do Estado, marcou 6,4 graus negativos.