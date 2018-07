Frio pode ter feito mais duas vítimas fatais no RS

Como os corpos não tinham sinais de agressão, a hipótese mais provável é que tenham sofrido algum mal, como enfarte ou bloqueio cardiorrespiratório, associado à exposição à baixa temperatura. As vítimas ainda não foram identificadas. No domingo, 21, e na terça-feira,23, morreram outros dois homens expostos ao frio da madrugada em Panambi e Sinimbu.

A madrugada desta quinta-feira foi a mais fria do ano em Porto Alegre, com temperatura mínima de 1,4 graus, segundo o 8º Distrito de Meteorologia. No interior, a mínima foi de três graus abaixo de zero em Santana do Livramento, e não bateu a marca de 4,9 graus negativos registrada pela Metsul Meteorologia em Santa Rosa, na quarta-feira, 24. As geadas se repetiram no nordeste, norte, noroeste, oeste, centro e sul do Estado.

A tendência para os próximos dias é de tempo claro a parcialmente nublado, com madrugadas frias, formação de geadas, e temperaturas em elevação à tarde. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica que a temperatura oscila de zero grau antes do amanhecer desta sexta-feira, 26, a 25 graus na tarde de segunda-feira, 29.