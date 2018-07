Frio pode ter feito primeira vítima do ano no PR O frio que antecipou a chegada do inverno no Paraná pode ter feito hoje a primeira vítima em Curitiba. Valdeci Ribeiro de Lima, de 43 anos, foi encontrado morto em uma rua no bairro Santa Felicidade. Informações repassadas às pessoas que fizeram o resgate são de que ele estivera em um bar, ingerindo álcool. Os exames preliminares feitos pelo Instituto Médico Legal (IML) não identificaram a causa da morte. Os outros exames somente terão resultado em 30 dias. Hoje não foi o dia mais frio da semana no Paraná, apesar de as temperaturas mínimas terem ficado abaixo dos 10º C na maioria do Estado. Em Curitiba, a temperatura mínima chegou a 2,7º C. O congelamento da água fez com que se rompessem canos da rede hidráulica do Centro Municipal de Urgências Médicas no bairro Sítio Cercado, que passou a fornecer atendimento apenas parcial. Em Palmas, no sul do Estado, o Instituto Tecnológico Simepar ainda registrou temperatura de -0,1º C. Apesar do nevoeiro em várias regiões, houve formação de geada fraca.