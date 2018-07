Frio prejudica pastagem em todo o Estado

A última semana do outono foi marcada pela ação de uma massa de ar polar, que baixou a temperatura em todo o Estado de São Paulo. A mínima chegou a 4 graus em Piracicaba, Iguape e São Carlos. Mas, ao contrário do que ocorreu no Paraná e em Mato Grosso do Sul, não foram observadas geadas de importância agrícola no Estado. Apenas em pontos isolados nas áreas de baixadas foram observadas geadas fracas. Apesar da chuva fraca, a queda da temperatura manteve a taxa de evapotranspiração abaixo de 2 milímetros por dia, reduzindo o ritmo de queda na umidade e a deficiência hídrica. Com isso, a maior parte do Estado ainda conta com umidade do solo em níveis adequados para o desenvolvimento das culturas perenes. Apenas nas regiões oeste e noroeste a umidade do solo já está abaixo de 50% da capacidade máxima de armazenamento. Nas pastagens a condição hídrica é considerada favorável, mas o frio limita o crescimento das gramíneas. Com isso, fica mais difícil manter o gado no pasto, apesar da chuva bem distribuída e da alta umidade do solo. O frio e as chuvas esparsas não prejudicaram as atividades de campo. Nos pomares de laranja a colheita prossegue com boas condições, mas nas áreas de produção de limão taiti os produtores reduziram o ritmo dos trabalhos de campo na expectativa de melhores preços. TRATOS CULTURAIS Nos pomares de uva de Jales e Fernandópolis, os produtores realizaram os tratos fitossanitários para prevenção e controle do oídio, favorecido pela queda na temperatura das últimas semanas. Já em Jundiaí, Vinhedo e Indaiatuba, os viticultores correm para fazer a poda de produção, que dará origem aos cachos que serão colhidos no fim do ano. Nos canaviais a condição do tempo também não comprometeu a colheita e o transporte, mas os produtores estão preocupados com o prolongamento da chuva, que pode reduzir os teores de sacarose e o rendimento industrial da cana. O início do inverno e os níveis de umidade relativamente altos neste ano, em comparação aos valores normalmente observados nesta época, favorecem àqueles que pretendem iniciar os preparativos para a safra de verão mais cedo. O cultivo de adubos verdes, a correção adequada e com boa antecedência e o planejamento adequado da produção - levando em conta a elevação dos custos de produção - são essenciais para o sucesso na safra de verão, que deve ser iniciada entre outubro e novembro. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br