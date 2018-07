Frio provoca neve em cinco cidades do RS

A queda das temperaturas, sentida desde domingo e intensificada hoje, é provocada pela chegada de uma massa de ar polar ao sul no País. A neve nas cidades onde o fenômeno ocorreu se deveu à combinação do frio com umidade na região. De acordo com a previsão, essas condições não deverão se repetir amanhã, quando a nebulosidade dá lugar ao sol.

Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, no Rio Grande do Sul as temperaturas variaram de 1,4 grau em Bom Jesus, Cambará do Sul e Sant''Anna do Livramento a 16,5 graus em Torres. Na madrugada de amanhã a temperatura deve cair ainda mais, podendo chegar a quatro graus negativos. Como o céu estará aberto, a perspectiva de neve desaparece e dá lugar à de geadas nos três Estados da Região Sul.