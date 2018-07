Frio volta e traz ciclone extratropical ao Sul do País

Segundo o órgão de medição do clima, rajadas de vento entre 30km/h e 40 km/h podem acontecer no Rio Grande do Sul durante esta sexta-feira, causando oscilação na temperatura entre 21ºC e 27ºC em boa parte do estado e de Santa Catarina.

Além disso, o centro e o noroeste do Paraná serão atingidos, conforme informações da Somar, por ventos fortes, com rajadas entre 50km/h e 60km/h, o que aumentará a sensação de frio a partir do fim do dia. A máxima para o Dia de Tiradentes não passa dos 21ºC no sul do Rio Grande do Sul e no leste do Paraná e dos 24ºC em boa parte de Santa Catarina.

Segundo previsão da Somar, a partir do domingo, 22, o tempo seco e ensolarado volta a acontecer em boa parte da Região Sul. A temperatura cai, afirma o órgão e a mínima oscila entre 3ºC e 6ºC, em Rio Grande do Sul. De acordo com as previsões da Somar Meteorologia, também faz frio à tarde, com máxima entre 15ºC e 18ºC no Sul do País e entre 18ºC e 21ºC no centro e leste de Santa Catarina e leste do Paraná.