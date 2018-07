Frota é impedida de circular em 34 cidades Passageiros de 34 cidades das regiões de Sorocaba, Grande São Paulo e litoral sul que pretendiam viajar em ônibus da Viação Breda ontem não embarcaram. Fiscais da Agência Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) impediram a saída dos 30 carros da garagem, em Sorocaba. Cerca de 4 mil pessoas deixaram de ser atendidas. Na Rodoviária de Sorocaba, passageiros ficaram revoltados e quase entraram em confronto com motoristas. Sem condições de sair com os ônibus, eles cruzaram os braços.