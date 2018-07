Frustração marca primeira semana da COP

"O que vier de Doha não será no nível de ambição que precisamos", admitiu Christhiana, durante coletiva de imprensa. No início de seu discurso ela tentou mostrar otimismo, mas acabou reconhecendo que esse acordo pode ser fraco.

O que mais se escuta no centro de convenções é referência sobre dois estudos lançados antes de a conferência começar. O da agência ambiental da ONU (Pnuma) - que mostra que todas as metas que as nações apresentaram até agora estão aquém de deixar o mundo menos quente -, e o do Banco Mundial, que já considera a hipótese de chegarmos ao fim do século com uma temperatura 4°C mais alta do que no período pré-industrial.

Nos corredores, contudo, negociadores comentam que os lados não estão se entendendo, que a confiança estabelecida na COP passada, em Durban, está minando, e que falta liderança dos coordenadores dos grupos de discussão para mediar os entraves.

O embaixador brasileiro André Corrêa do Lago, chefe dos negociadores, também afirmou em coletiva que há nesse momento pouco progresso e muita frustração. Ele disse que os países não estão se movendo, mas lembrou que, nas COPs anteriores, a situação era semelhante ao fim da primeira semana.