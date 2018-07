Fruticultores na Alemanha

. O Ibraf e o Sebrae-SP levarão oito produtores que participam do Projeto Fruta Paulista para participarem da Fruit Logística, que será realizada em fevereiro, em Berlim, na Alemanha. Conforme o Ibraf, esta é uma das principais ações de promoção internacional previstas pelo projeto este ano. Os produtores representam as seis regiões abrangidas pelo projeto e apresentarão as frutas: abacaxi, caqui, citros, manga, figo, uva, acerola, frutas de caroço e goiaba. O objetivo é mostrar o mercado internacional a estes produtores e aproximá-los de futuros compradores. O projeto tem a adesão de cerca de 80 produtores, num total de 500 hectares de pomares dessas frutas e produção anual de 12 mil toneladas.