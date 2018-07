Fuga da paz celestial

Andrew Jacobs, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Depois de ter seu pedido de visto negado 17 vezes, ser arrancado à forca de aviões e trens pela polícia e sofrer ameaças de voltar para a prisão, Liao Yiwu, um dos escritores mais perseguidos da China, cruzou o Vietnã na semana passada e, através da Polônia, chegou à Alemanha, onde pediu asilo. "Finalmente estou livre", disse ele por telefone na segunda, antes de iniciar um dia repleto de entrevistas e fotos. "Parece que vivo um sonho."

Sua fuga, armada por amigos cujos nomes não revelou, não foi só alegria. Ao fugir , Liao, de 52 anos, tomou a difícil decisão de abandonar a fonte perene do seu trabalho, grande parte dele abordagens jornalísticas da opressão vivida na China: marginais políticos, camponeses pobres, presos no corredor da morte e pessoas traumatizadas pela fome e pelo fanatismo comunista, depois abandonadas quando o país abriu os braços para a riqueza material e a amnésia coletiva.

Liao também deixou para trás, na Província de Sichuan, sua mãe, seu filho, dois irmãos e a namorada. "Quero me convencer de que não ficarei longe da China por muito tempo, que as coisas vão mudar mais cedo ou mais tarde", disse.

No Ocidente, Liao Yiwu é mais conhecido pelo seu livro The Corpse Walker: Real-Life Stories, China from the Bottton Up, proibido na China depois de ser publicado em Taiwan em 2001. O livro, uma coleção de entrevistas com pessoas que encontrou na prisão e durante suas viagens pelo sudoeste do país, narra histórias singelas de 27 pessoas, entre elas um serviçal de banheiro público, um proprietário de terras perseguido e homens cuja tarefa é transportar os mortos para o enterro em suas cidades natais.

Depois da publicação do livro, seu relacionamento já tenso com as autoridades piorou. Foi impedido de viajar para participar de feiras literárias na Alemanha, Austrália e EUA, forçado a assinar um documento prometendo não mais publicar suas obras fora da China e alertado de que, se descumprida a promessa, seus tormentos seriam maiores.

Diante das dificuldades enfrentadas por seu amigo e escritor Liu Xiaobo, condenado a 11 anos de prisão por subversão, Liao sabia o que tinha pela frente. Com a iminente publicação nos EUA de God Is Red, sobre os cristãos chineses, e de um livro de memórias centrado no período que passou na prisão, The Witness of the 4th of June, ele sabia que a ameaça poderia se concretizar. A publicação do livro de memórias, que aborda a repressão militar aos protestos na Praça da Paz Celestial, foi adiada diversas vezes por editores assustados na Alemanha e Taiwan.

Suas atribulações mais recentes têm a ver com a repressão sistemática da expressão criativa e da dissidência por parte do Partido Comunista. Inquieto com as rebeliões no mundo árabe, o governo tem reprimido duramente muitos ativistas e advogados que batalham no campo dos direitos humanos. A vítima mais conhecida dessa repressão é Ai Weiwei, o cáustico artista e crítico social.

"Acho que a decisão de Liao de fugir reflete a extrema inquietação dos escritores hoje na China", disse Larry Siems, diretor de programas internacionais do grupo militante PEN American Center. "É uma vergonha, porque ele é um escritor voltado para grandes dramas humanos que acompanham a emergência da China como poder econômico. A China tem que permitir aos seus escritores darem vazão a sua imaginação, em vez de procurar reprimi-los e controlá-los."

Como muitos da sua geração, Liao sofreu muitas privações. Quando criança, quase sucumbiu de fome durante o programa o Grande Salto para a Frente, de Mao Tsé-tung, quando mais de 20 milhões de pessoas morreram de inanição. Ainda pequeno, ele e seus colegas de classe foram forçados a abandonar a escola pela Revolução Cultural, década em que o ensino era denegrido como uma tolice burguesa. Aprendeu muito com o pai, professor de literatura, e com a mãe, que dava aulas de música. "Quando menino, meu pai me punha de pé numa mesa e não me deixava descer enquanto não acabasse de recitar os clássicos", disse.

Em 1987, Liao provocou a ira dos burocratas culturais por escrever poesias, impressas em revistas oficiais, vistas como muito pessimistas e contra o establishment. Inspirados por Allen Ginsberg e pelo Inferno de Dante, ele e cinco amigos ainda divulgaram o vídeo Massacre, com poemas declamados que eram um lamento pelo banho de sangue em Pequim.

Em 1990, ele e outros amigos foram presos como "contrarrevolucionários". Seus quatro anos de confinamento se caracterizaram pela tortura e pelo terror de ver 20 presos levados para execução. Duas vezes ele tentou se matar.

Mas foi na prisão que Liao encontrou os personagens que comporiam The Corpse Walker. Ali também aprendeu a tocar o xiao, instrumento semelhante a uma flauta, que o sustentou ao sair da prisão, quando trabalhou como músico de rua. Anos amargos: os amigos e até sua mulher o consideravam "politicamente radioativo".

Desde então, Liao se dedicou a colecionar as lembranças dos marginalizados. Para escrever God is Red, foi em busca dos moradores cristãos da zona rural de Sichuan e Yunnan, vítimas da perseguição do governo. "Liao está apenas tentando descrever como as pessoas sobreviveram num ambiente não muito cordial", afirma Mickey Maudlin, diretor da HarperOne.

Liao disse que, desde que chegou à Alemanha, está tão assoberbado e excitado que mal consegue comer ou dormir. Tendo chegado ao país sem um tostão, ele conta com a generosidade de amigos, do seu editor alemão e, espera, dos royalties dos seus próximos livros. Liao não fala inglês nem alemão, mas não tem certeza se pretende a aprender uma nova língua. "Alemanha, EUA e Austrália me receberam muito bem. Mas o lugar onde realmente quero estar é na China." / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO