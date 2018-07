Fuga de cadeia deixa 2 mortos em Cristalina-GO

Houve troca de tiros com policiais. Bento Silveira e o sargento, identificado como Albino, morreram. O agente ferido foi encaminhado para o hospital da cidade. Outro preso continua foragido. De acordo com o gerente da 3ª Regional do Entorno de Brasília, Roberto Duarte, as buscas prosseguiam e, na cadeia, a situação estava normalizada. Ontem, 70 presos estavam na cadeia. A maior parte deles, de acordo com Duarte, em prisão temporária.