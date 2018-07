Fuga de cadeia em Cristalina-GO deixou 3 mortos

Na fuga, eles fizeram ainda um sargento da Polícia Militar de refém, entraram no carro do agente e partiram por uma estrada vicinal. Houve troca de tiros com policiais. O sargento e os dois presos morreram. O agente, que foi ferido, foi encaminhado para o hospital da cidade. De acordo com o gerente da 3ª Regional do Entorno de Brasília, Roberto Duarte, a situação estava normalizada.

Durante motim, familiares dos presos permaneceram na cadeia. Duarte, no entanto, negou que eles tenham ficado como reféns. "Eles permaneceram no local justamente para tentar defender os presos." Ontem, 70 presos estavam na cadeia. A maior parte deles, de acordo com Duarte, em prisão temporária. Mais cedo, havia sido informada a morte de apenas duas pessoas.