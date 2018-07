Fuga é frustrada e presos destroem carceragem na Bahia

SALVADOR - Os detentos da carceragem da Delegacia de Mata de São João, no litoral norte da Bahia, destruíram as oito celas da unidade na manhã desta sexta-feira, 24. De acordo com a Polícia Civil, a ação ocorreu por volta das 8h30, depois de uma tentativa frustrada de fuga.

Sem conseguir escapar, os presos promoveram um motim, atearam fogo em colchões e destruíram todas as celas, que têm capacidade para 20 internos, mas abrigavam 46. Não houve feridos e a situação foi controlada ainda pela manhã, com o apoio de equipes da Polícia Militar. Por causa da depredação, todos os detentos terão de ser transferidos.