Fuga histórica de penitenciária causa exoneração no RN Ocorrida no final da noite da última quinta-feira, 19, uma fuga de 41 presos da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima de Alcaçuz, em Nísia Floresta (RN), na região metropolitana de Natal, causou a exoneração do coordenador do Sistema Penitenciário, José Olímpio da Silva, do diretor do presídio, major Marcos Lisboa, e do vice-diretor, Wellington Marques. Essa foi a maior fuga da história de Alcaçuz.