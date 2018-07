Fugitiva de 33 anos se disfarça de menino de 13 em Oslo

Uma fugitiva checa de 33 anos se disfarçou como um menino de 13 por quatro meses em Oslo, na Noruega, e foi descoberta pela polícia norueguesa nesta semana, de acordo com informações divulgadas pela imprensa norueguesa na quinta-feira. Depois de meses se passando por um adolescente chamado Adam, Barbora Skrlova foi descoberta pela polícia da Noruega quando uma professora da escola em que a fugitiva estudava disfarçada suspeitou do adolescente e entrou em contato com as autoridades, segundo os jornais do país. Barbora Skrlova raspou a cabeça e teria enfaixado os seios para o disfarce. Segundo a imprensa norueguesa, a fugitiva era procurada por suspeita de envolvimento em um caso de abuso infantil na República Checa. Abuso Skrlova seria uma peça central na investigação sobre uma uma seita que praticava abusos infantis no país e que foi descoberta no ano passado. Ela se tornou suspeita no caso quando a polícia checa invadiu uma casa e encontrou, além de Srklova, um menino de oito anos que havia sofrido abusos e outros envolvidos. Segundo o jornal norueguês Dagbladet, na época, ela teria se disfarçado como "Anicka", uma menina de 13 anos, e foi enviada para um orfanato, de onde teria fugido em maio por se recusar a testemunhar contra os membros da seita. Ela foi condenada por dois anos de prisão por violar os direitos de outros quando se disfarçou como "Anicka". O jornal checo Prague Daily Monitor afirma nesta sexta-feira que Skrlova foi entregue às autoridades do país e está sob custódia da polícia na cidade de Brno. De acordo com o jornal, ela será examinada por psiquiatras e psicólogos que devem fazer uma análise sobre a condição mental da detida para verificar se ela tem condições de responder legalmente pelos seus atos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.