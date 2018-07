Fugitivos ficam presos em poste

Dois presidiários protagonizaram uma trapalhada pouco depois de fugir de uma prisão na Nova Zelândia, na quarta-feira. Algemados, cada um tentou passar por um lado de um poste. As câmaras de segurança de um estacionamento flagraram o momento. Ambos voltaram à cadeia depois de caírem no chão e serem rendidos por policiais que utilizaram spray de gás pimenta. De acordo com a imprensa local, os dois teriam trocado acusações mútuas sobre a culpa pelo fracasso na fuga. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.